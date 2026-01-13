Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Vollsperrung der B 209; Walsrode: In Baustelle eingebrochen; Walsrode: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten; Schneverdingen: In Warenhaus eingedrungen

Heidekreis (ots)

13.01.2026 / Vollsperrung der B 209

Bispingen: In der Nacht zu Dienstag, gegen 00:40 Uhr, kam ein Sattelzug mit Auflieger von der Bundesstraße 209 ab. Dabei verletzte sich zwar niemand, jedoch musste die Bundesstraße für die Bergungsarbeiten, zwischen Amelinghausen und der Abzweigung nach Hützel (K 5), bis etwa 06:45 Uhr voll gesperrt werden.

12.01.2026 / In Baustelle eingebrochen

Walsrode: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in eine Baustelle im Rehrweg ein und entwendeten unter anderem Heizlüfter und zwei Stromverteiler. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

12.01.2026 / Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Walsrode: Am Montagmittag kam es im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in Stellichte zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten. Ein von den Maßnahmen unbeteiligter Mann griff und schlug dabei in einer Wohnung in das Gesicht des Polizisten. Der 49-jährige Polizeibeamte musste mit Gesichtsverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden und war zunächst nicht mehr dienstfähig. Gegen den 51-jährigen Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

12.01.2026 / In Warenhaus eingedrungen

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag in das Gebäude eines Warenhauses in der Straße "Am Vogelsang" ein. Hier entwendeten die Täter unter anderem Bargeld. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell