Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Vollsperrung der B 209; Walsrode: In Baustelle eingebrochen; Walsrode: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten; Schneverdingen: In Warenhaus eingedrungen

Heidekreis (ots)

13.01.2026 / Vollsperrung der B 209

Bispingen: In der Nacht zu Dienstag, gegen 00:40 Uhr, kam ein Sattelzug mit Auflieger von der Bundesstraße 209 ab. Dabei verletzte sich zwar niemand, jedoch musste die Bundesstraße für die Bergungsarbeiten, zwischen Amelinghausen und der Abzweigung nach Hützel (K 5), bis etwa 06:45 Uhr voll gesperrt werden.

12.01.2026 / In Baustelle eingebrochen

Walsrode: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in eine Baustelle im Rehrweg ein und entwendeten unter anderem Heizlüfter und zwei Stromverteiler. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

12.01.2026 / Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Walsrode: Am Montagmittag kam es im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in Stellichte zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten. Ein von den Maßnahmen unbeteiligter Mann griff und schlug dabei in einer Wohnung in das Gesicht des Polizisten. Der 49-jährige Polizeibeamte musste mit Gesichtsverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden und war zunächst nicht mehr dienstfähig. Gegen den 51-jährigen Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

12.01.2026 / In Warenhaus eingedrungen

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag in das Gebäude eines Warenhauses in der Straße "Am Vogelsang" ein. Hier entwendeten die Täter unter anderem Bargeld. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

  • 12.01.2026 – 14:32

    POL-HK: Essel: Unfall an Esseler Kreuzung - Zeugen gesucht

    Heidekreis (ots) - 12.01.2026 / Unfall an Esseler Kreuzung - Zeugen gesucht Essel: Bereits am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr an der Esseler Kreuzung zu einem Verkehrsunfall. Sicher ist, dass eine 20-jährige Frau mit ihrem Ford die L 190 von Essel in Richtung Mellendorf befuhr und ein 66-Jähriger mit seinem Seat auf der B 209, von Buchholz in Richtung Schwarmstedt, unterwegs war. Beide Beteiligten ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:28

    POL-HK: Soltau/Walsrode: Illegales Glücksspiel

    Heidekreis (ots) - 12.01.2026 / Illegales Glücksspiel Soltau/Walsrode: Ermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes durchsuchten am Samstagabend ein Objekt in der Walsroder Innenstadt, das nach Hinweisen aus der Bevölkerung für illegales Glücksspiel genutzt werden soll. Dabei konnten mehrere Spiel- und Wettautomaten sichergestellt werden, die diesen Tatvorwurf nach ersten Überprüfungen bestätigten. ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 20:57

    POL-HK: Munster: 11-jähriger Vermisster wieder zurück

    Heidekreis (ots) - 11.01.2026 / 11-jähriger Vermisster wieder zurück Munster: Der vermisste 11-Jährige, nach dem die Polizeiinspektion Heidekreis öffentlich gefahndet hat, wurde gegen 20:45 Uhr wohlbehalten angetroffen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Heidekreis Tarek Gibbah Telefon: +49 5191 9380-104 E-Mail: ...

    mehr
