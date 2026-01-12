Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel: Unfall an Esseler Kreuzung - Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

Essel: Bereits am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr an der Esseler Kreuzung zu einem Verkehrsunfall.

Sicher ist, dass eine 20-jährige Frau mit ihrem Ford die L 190 von Essel in Richtung Mellendorf befuhr und ein 66-Jähriger mit seinem Seat auf der B 209, von Buchholz in Richtung Schwarmstedt, unterwegs war. Beide Beteiligten behaupteten bei der Unfallaufnahme gegenüber der Polizei, jeweils bei grünem Ampellicht über die Kreuzung gefahren zu sein. Durch den Zusammenstoß entstand kein Personenschaden, jedoch ein Sachschaden von rund 7500 Euro.

Die Polizei in Schwarmstedt sucht nun Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können und bittet um Hinweise an 05071-800350.

