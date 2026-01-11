Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 02. KW 2026

Ein Dokument

Polizei Heidekreis (ots)

Pressemeldung PI Heidekreis vom Wochenende der 02. KW 2026

Schneverdingen

Einbruch in einen Imbiss

Unbekannte drangen in der Nacht von Donnerstag (08.01.26) auf Freitag (09.01.26) gewaltsam in einen Imbiss in der Bahnhofstraße in 29640 Schneverdingen ein. Sie beschädigten eine Fensterscheibe und entwendeten aus dem Inneren des Imbisses u.a. Bargeld. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 600 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

Walsrode

Pkw ohne Fahrerlaubnis geführt

Am Sonntag, 11.01.2026, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Fallingbostel einen Pkw, der zuvor auf der A27 in Richtung Bremen gefahren war, auf dem Rastplatz Krelinger Heide Nord. Während der Kontrolle konnte der 32-jährige Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein vorlegen. Dem Fahrzeugführer aus Bulgarien wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen diesen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Verkehrssituation im Heidekreis

Nach dem Sturmtief "Elli" sind durch den intensiven Einsatz der Streu- und Räumdienste die Straßen im Heidekreis wieder befahrbar, wenn auch Straßenglätte und teilweise Schneeverwehungen sowie der anhaltende starke Frost dem Straßenverkehr zu schaffen machen. Dennoch ergibt sich weiterhin positives Bild für die Polizei im Hinblick auf das Verkehrsunfallgeschehen. Die Bevölkerung hat sich auf den Wintereinbruch gut eingestellt, so dass es insgesamt "nur" zu 18 Verkehrsunfällen im Heidekreis kam, bei denen es überwiegend zu Sachschäden an den beteiligten Pkw kam. Davon ausgenommen sind allerdings zwei Lkw-Unfälle mit Personenschäden auf der A7: Am späten Freitagabend ereigneten sich auf der Autobahn 7 innerhalb kurzer Zeit zwei Lkw-Unfälle mit leichtem Personenschaden. Zuerst kam gegen 22:45 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hannover, bei km 101,5 (Gemarkung Walsrode), ein Sattelzug aus dem Zulassungsbezirk Krefeld aufgrund nicht der Witterung angepasster Bereifung und Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Hierbei wurde der 50-jährige Fahrzeugführer aus Dortmund leicht verletzt. Am Sattelzug und an der Mittelschutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Um 23:18 Uhr kam auf der Richtungsfahrbahn Hannover, bei km 46,0 (Gemarkung Bispingen) ein Lkw aus dem Zulassungsbezirk Bonn alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen. Der leichtverletzte, 58-jährige Fahrzeugführer aus Hamburg wurde von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Lkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 EUR. Noch ein weiterer Unfall glücklicher Weise ohne Verletzte ereignete sich auf der A27, der sich bereits gegen 16:00 Uhr ereignete. Ein Sattelzug kam bei km 5,500 aufgrund der Witterung und nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelschutzplanke, sowie mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw. Anschließend kollidierte der Lkw mit der Außenschutzplanke. An beiden Fahrzeugen und den Schutzplanken entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von über 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell