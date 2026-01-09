Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Bewohner des Heidekreises stellen sich auf verschneite Straßen ein

Heidekreis (ots)

09.01.2026

09.01.2026 / Bewohner des Heidekreises stellen sich auf verschneite Straßen ein Heidekreis: Sturmtief "Elli" zieht über Niedersachsen und hat auch den Heidekreis fest im Griff. Die Polizei zieht bisher ein positives Fazit. Es habe vergleichsweise wenige glättebedingte Unfälle gegeben: Am Freitag, bis 14.30 Uhr insgesamt 16, davon neun auf der Autobahn. Auf der L192, im Bereich Rethem kam am Morgen ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete mit der Front im Graben. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Ansonsten blieb es bei Blechschäden. Ein Polizeisprecher: "Die Menschen hier im Kreis haben sich auf die Fahrbahnverhältnisse eingestellt und vor allem gut vorbereitet. Wer nicht zwingend fahren musste, hat das Auto stehen lassen, im Homeoffice gearbeitet und sich bereits am Freitag mit allem Nötigen versorgt."

