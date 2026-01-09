PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Bewohner des Heidekreises stellen sich auf verschneite Straßen ein

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.01.2026 Nr. 2

09.01.2026 / Bewohner des Heidekreises stellen sich auf verschneite Straßen ein Heidekreis: Sturmtief "Elli" zieht über Niedersachsen und hat auch den Heidekreis fest im Griff. Die Polizei zieht bisher ein positives Fazit. Es habe vergleichsweise wenige glättebedingte Unfälle gegeben: Am Freitag, bis 14.30 Uhr insgesamt 16, davon neun auf der Autobahn. Auf der L192, im Bereich Rethem kam am Morgen ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete mit der Front im Graben. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Ansonsten blieb es bei Blechschäden. Ein Polizeisprecher: "Die Menschen hier im Kreis haben sich auf die Fahrbahnverhältnisse eingestellt und vor allem gut vorbereitet. Wer nicht zwingend fahren musste, hat das Auto stehen lassen, im Homeoffice gearbeitet und sich bereits am Freitag mit allem Nötigen versorgt."

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Pressestelle
Olaf Rothardt
Telefon: 05191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 14:10

    POL-HK: Bad Fallingbostel: Auto entwendet; Walsrode: Einbrecher flüchten nach Einbruchsversuch

    Heidekreis (ots) - 07.01.2026 / Auto entwendet Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten am Mittwoch, in der Zeit von 08:50 Uhr bis 15:00 Uhr, ein schwarzes Auto, das auf einem Parkplatz in der Hindenburgstraße stand. Der gestohlene Ford Galaxy mit HK-Kennzeichen wird höchstwahrscheinlich mit dem Originalschlüssel, den die Anzeigeerstatterin vermutlich zuvor verlor, ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 14:27

    POL-HK: Neuenkirchen: Mit fast 4 Promille am Steuer

    Heidekreis (ots) - 06.01.2026 / Mit fast 4 Promille am Steuer Neuenkirchen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße eine 38-jährige Autofahrerin, die zuvor durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die stark schwankende Frau pustete schließlich einen Wert von 3,91 Promille. Die 38-Jährigen musste eine Blutprobe, ihren Führerschein sowie die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren