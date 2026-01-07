Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Mit fast 4 Promille am Steuer

Heidekreis (ots)

06.01.2026 / Mit fast 4 Promille am Steuer

Neuenkirchen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße eine 38-jährige Autofahrerin, die zuvor durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die stark schwankende Frau, deren jugendliche Tochter auf dem Beifahrersitz saß, pustete schließlich einen Wert von 3,91 Promille. Die 38-Jährigen musste eine Blutprobe, ihren Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell