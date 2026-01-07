Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen/Soltau: Brennende Lkw-Anhänger sorgen für Vollsperrungen auf der A 7

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

07.01.2026 / Brennende Lkw-Anhänger sorgen für Vollsperrungen auf der A 7

Bispingen/Soltau: Am Dienstag war die A 7 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Heidekreis gleich zwei Mal für mehrere Stunden voll gesperrt.

Zunächst geriet in Höhe Bispingen, um kurz nach 17:00 Uhr, der Anhänger eines Sattelzuges in Brand, der sich gerade auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hannover befand. Der 29-jährige Fahrer konnte das Gespann noch in der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Lüneburger Heide abstellen und den brennenden Anhänger abkoppeln. Dieser brannte schließlich vollständig aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die A 7 zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Nach etwa 45 Minuten wurden die Fahrbahnen in Richtung Hamburg wieder freigegeben. In Fahrtrichtung Hannover blieb die Vollsperrung bis etwa 19:30 Uhr bestehen.

Einige Stunden später, gegen 23:20 Uhr, geriet in Höhe der Anschlussstelle Soltau-Süd, ebenfalls in Fahrtrichtung Hannover, der Auflieger eines Gefahrguttransportes in Brand, der mit einem etwa 50 Tonnen schweren Container mit Lithiumbatterien beladen war. Das Feuer beschränkte sich auf das Fahrgestell des Anhängers und konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr eingedämmt werden, sodass sich der Brand nicht auf das Gefahrgut ausbreitete. Der 30-jährige Fahrzeugführer zog sich beim Abkoppeln des Anhängers eine Rauchvergiftung zu und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Auch hier wurde die A 7 zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Die Fahrbahnen in Richtung Hamburg konnten nach etwa 45 Minuten freigegeben werden - die Vollsperrung in Richtung Hannover wurde gegen 01:30 Uhr aufgehoben.

Die jeweiligen Sperrungen sorgten für teils erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Zudem halten in beiden Fällen die Bergungs- und Reinigungsarbeiten auch noch am Mittwoch an. Beide Brände wurden nach ersten Erkenntnissen vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am jeweiligen Auflieger ausgelöst. Ein Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell