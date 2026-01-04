Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Landkreis Heidekreis, zahlreiche Glätteunfälle im Landkreis; 2. Schneverdingen, Verkehrsunfallfluchten

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Landkreis Heidekreis, zahlreiche Glätteunfälle im Landkreis

Aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse kam es in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagvormittag im gesamten Landkreis zu zahlreichen glättebedingten Verkehrsunfällen, wobei hier in den meisten Fällen glücklicherweise nur Sachschäden zu verzeichnen waren.

Am Freitagabend ereignete sich auf der K30 in Schneverdingen ein Glätteunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer verlor auf winterglatter Fahrbahn, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Pkw einer 35-jährigen Frau, welche hierbei leicht verletzt wurde.

Am Samstagabend kam ein 61-jähriger Pkw-Fahrer in Schneverdingen, auf der B3 zwischen der Gemarkung Barrl und dem Abzweig K53, aufgrund einer durch starken Schneefall bedingten Sichtbehinderung von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Drei im Fahrzeug befindliche Mitfahrer im Alter von 22, 55 und 63 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Das verunfallte Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Auf der A7 und der A27 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Heidekreis zu insgesamt acht glättebedingten Verkehrsunfällen. Dabei wurden zwei Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.

Darüber hinaus waren Polizei und Feuerwehr mehrfach wegen witterungsbedingter Gefahrenstellen im Einsatz. In mehreren Fällen brachen größere Äste infolge der Schneelast ab und fielen auf die Fahrbahn.

2. Schneverdingen, Verkehrsunfallfluchten

In der Zeit von Mittwoch, 31.12.2025, 20:00 Uhr, bis Freitag, 02.01.2026, 08:30 Uhr, wurde in Schneverdingen, in der Schlüterstraße, ein dort geparkter Pkw der Marke Opel durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Rahmen eines Verkehrsunfalls beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Am Samstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der L170 zwischen Lünzen und Schneverdingen zu einem weiteren Verkehrsunfall. Auf Höhe der Finteler Straße in Zahrensen wurde einer 56-jährigen Frau aus Schneverdingen die Vorfahrt genommen. Diese musste ihr Fahrzeug stark abbremsen und kollidierte infolgedessen mit einem Straßenbaum. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort. Der entstandene Sachschaden wird hier auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193-982500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell