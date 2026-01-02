Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Brand einer Gartenlaube; Soltau: Trunkenheit im Verkehr; Walsrode: Auto überschlägt sich

Heidekreis (ots)

02.01.2026 / Brand einer Gartenlaube

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Freitag geriet gegen 03:20 Uhr eine Gartenlaube in der Heidmarkstraße in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zwar gelöscht werden, die Gartenlaube brannte jedoch vollständig nieder. Eine angrenzende Laube wurde ebenfalls beschädigt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur bisher ungeklärten Brandursache, werden durch die Polizei in Bad Fallingbostel geführt.

01.01.2026 / Trunkenheit im Verkehr

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstagnachmittag einen 44-jährigen Autofahrer in der Walsroder Straße, der zuvor durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest bestätigte dann auch die Annahme einer Beeinflussung, da dieser einen Wert von 1,64 Promille anzeigte. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel einbehalten.

01.01.2026 / Auto überschlägt sich

Walsrode: Ein 33-Jähriger kam am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, mit seinem Fahrzeug an der Einmündung der Kreisstraße 139 zur Bundesstraße 440 im Ortsteil Bommelsen alleinbeteiligt von der regennassen Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich dabei und kam schlussendlich auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

