Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel: Einbruch in Wohnhaus; Eickeloh: In Einfamilienhaus eingestiegen; Bispingen: Mit Sommerbereifung verunfallt

Heidekreis (ots)

04.01.2026 / Einbruch in Wohnhaus

Essel: Am Sonntag drangen Unbekannte, in der Zeit von 11:50 Uhr bis 12:30 Uhr, in den Keller eines Wohnhauses in der Langen Straße ein. Vom Keller aus gelangten die Täter, durch Aufhebeln weiterer Türen, schließlich in die beiden Wohneinheiten des Hauses. Dabei entwendeten die Einbrecher unter anderem eine Geldbörse. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen/Personen, nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

04.01.2026 / Mit Sommerbereifung verunfallt

Bispingen: Am späten Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, kam ein 25-Jähriger mit seinem Auto von der winterglatten Fahrbahn ab, als er von der Bahnhofstraße in die Borsteler Straße einbiegen wollte. Dabei stieß das Fahrzeug gegen einen Baum sowie zwei Holzschilder. Der Fahrer musste anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass das verunfallte Auto noch mit Sommerreifen ausgestattet war.

04.01.2026 / In Einfamilienhaus eingestiegen

Eickeloh: Unbekannte stiegen am Sonntag, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Walsroder Straße ein. Die Täter hebelten hierfür die Haustür auf und entwendeten ein kosmetisches Gerät sowie Kerzenständer. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen/Personen, nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell