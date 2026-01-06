Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Radfahrer schwer verletzt; Buchholz/A 7: Unfall nach Fahrstreifenwechsel; Rethem: Beladenes Fahrzeuggespann verunfallt

Heidekreis (ots)

06.01.2026 / Radfahrer schwer verletzt

Hodenhagen: Am Dienstagmorgen kam es gegen 10:15 Uhr im Neuen Dorf zu einem Unfall, bei dem ein 82-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er die vereiste Fahrbahn und stürzte dabei alleinbeteiligt. Ein Rettungshubschrauber musste den Mann mit einer schweren Kopfverletzung in ein Hannoveraner Krankenhaus fliegen. Die Polizei in Hodenhagen (Tel. 05164-802550) sucht nun den bislang unbekannten Zeugen, der den Rettungswagen verständigt und sich um das Fahrrad des Verunfallten gekümmert hat.

05.01.2026 / Unfall nach Fahrstreifenwechsel

Buchholz/A 7: Am Montagnachmittag wollte eine 44-Jährige mit ihrem Fahrzeug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg wechseln und übersah dabei das Auto einer 43-Jährigen, die nach dem Zusammenstoß auf den linken Fahrstreifen geriet. Dort kam es zu einer weiteren Kollision mit einem Transporter. Die 43-jährige Autofahrerin sowie der 23-jährige Transporterfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Unfallverursacherin blieb hingegen unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

05.01.2026 / Beladenes Fahrzeuggespann verunfallt

Rethem: Ein 31-Jähriger geriet am Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeuggespann ins Schleudern, als er die Bundesstraße 209 von Stöcken in Richtung Anderten befuhr. Dabei kam der Anhänger des Transporters, der mit zwei Autos beladen war, von der Fahrbahn ab. Die geladenen Fahrzeuge wurden anschließend gegen einen Baum geschleudert und stark beschädigt. Der 31-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro.

