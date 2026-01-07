Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Neuer Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Soltau

Heidekreis (ots)

07.01.2026 / Neuer Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Soltau

Soltau: Marcel Mehnen ist der Nachfolger von Michael Blank (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6187051) und leitet nun seit Neujahr den Einsatz- und Streifendienst am Sitz der Polizeiinspektion Heidekreis in Soltau.

Der Polizeihauptkommissar trat im Oktober 1998 der Polizei Niedersachsen bei und sammelte in den fast 30 Dienstjahren vor allem seine Erfahrungen im Einsatzbereich. Sein Weg führte ihn von der Bereitschaftspolizei in den Streifendienst, wo ihm nach und nach immer mehr Verantwortung übertragen wurde. Zunächst als Dienstabteilungsleiter und später als Leiter der Einsatz- und Streifendienste in Bremervörde und Zeven. Zudem besetzte er denselben Posten auch vertretungsweise in der Polizeiinspektion Rotenburg. Im Oktober 2022 wechselte der 49-Jährige dann in den Heidekreis und leitete bis zuletzt den Einsatz- und Streifendienst des Autobahnkommissariates in Bad Fallingbostel.

Privat ist er, zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern, im Landkreis Rotenburg Zuhause. In der Freizeit engagiert sich der passionierte Motorradfahrer auch als Jugendfußballtrainer. Und wenn dann noch Zeit ist, spielt Mehnen gerne Tennis - nach eigenen Angaben aber "mehr schlecht, als recht".

Was umtreibt den neuen Leiter des Einsatz- und Streifendienstes? "Insbesondere die Steigerung der Verkehrssicherheit ist mir ein wichtiges Anliegen. Aber auch die behördenübergreifende Zusammenarbeit in und um Soltau möchte ich weiter vorantreiben.", so Marcel Mehnen. Auch das Miteinander mit seinen neuen Kolleginnen und Kollegen hat eine hohe Bedeutung für ihn: "Menschen weiterentwickeln, Dinge vorantreiben, Lösungen finden!", lautet seine Devise.

Marcel Mehnen hat also klare Vorstellungen. Das weiß auch Inspektionsleiter Jens Heuchert zu schätzen: "Ich freue mich sehr über die schnelle Nachbesetzung für diesen wichtigen Dienstposten. Und mit Marcel haben wir einen sehr erfahrenen, strukturiert und überlegt agierenden Kollegen ausgewählt, der uns auch in seiner neuen Funktion am Standort Soltau wichtige Impulse geben wird. Ich bin davon überzeugt, dass Marcel die erfolgreiche Arbeit von Michael Blank nahtlos fortführt."

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell