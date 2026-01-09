Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wintermoor: Einbrecher erbeuten Schmuck; Walsrode

Munster: Überholen bei Schneeglätte - Zwei Unfälle

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.01.2026 Nr. 1

08.01.2026 / Einbrecher erbeuten Schmuck Wintermoor: Unbekannte warfen am Donnerstagvormittag, in der Zeit zwischen 09.30 und 12.15 Uhr, mit einem Stein die Scheibe eines Hauses an der Bundesstraße ein. Sie öffneten das Fenster, drangen in das Objekt ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

08.01.2026 / Überholen bei Schneeglätte - Zwei Unfälle Walsrode / Munster: Auf schneeglatter Fahrbahn kam es am Donnerstagmorgen in den Bereichen Walsrode und Munster zu jeweils einem Unfall, bei denen die Fahrenden leicht verletzt wurden. Gegen 05.30 Uhr verlor eine 38jährige Frau aus Husum bei einem Überholvorgang auf der Strecke Rethem - Walsrode die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Ein 24jähriger Soltauer verlor gegen 09.25 Uhr auf der B209 ebenfalls beim Überholen die Kontrolle und kollidierte mit mehreren Bäumen. Auch sein Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell