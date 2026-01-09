PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wintermoor: Einbrecher erbeuten Schmuck; Walsrode
Munster: Überholen bei Schneeglätte - Zwei Unfälle

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.01.2026 Nr. 1

08.01.2026 / Einbrecher erbeuten Schmuck Wintermoor: Unbekannte warfen am Donnerstagvormittag, in der Zeit zwischen 09.30 und 12.15 Uhr, mit einem Stein die Scheibe eines Hauses an der Bundesstraße ein. Sie öffneten das Fenster, drangen in das Objekt ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

08.01.2026 / Überholen bei Schneeglätte - Zwei Unfälle Walsrode / Munster: Auf schneeglatter Fahrbahn kam es am Donnerstagmorgen in den Bereichen Walsrode und Munster zu jeweils einem Unfall, bei denen die Fahrenden leicht verletzt wurden. Gegen 05.30 Uhr verlor eine 38jährige Frau aus Husum bei einem Überholvorgang auf der Strecke Rethem - Walsrode die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Ein 24jähriger Soltauer verlor gegen 09.25 Uhr auf der B209 ebenfalls beim Überholen die Kontrolle und kollidierte mit mehreren Bäumen. Auch sein Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Pressestelle
Olaf Rothardt
Telefon: 05191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 14:10

    POL-HK: Bad Fallingbostel: Auto entwendet; Walsrode: Einbrecher flüchten nach Einbruchsversuch

    Heidekreis (ots) - 07.01.2026 / Auto entwendet Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten am Mittwoch, in der Zeit von 08:50 Uhr bis 15:00 Uhr, ein schwarzes Auto, das auf einem Parkplatz in der Hindenburgstraße stand. Der gestohlene Ford Galaxy mit HK-Kennzeichen wird höchstwahrscheinlich mit dem Originalschlüssel, den die Anzeigeerstatterin vermutlich zuvor verlor, ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 14:27

    POL-HK: Neuenkirchen: Mit fast 4 Promille am Steuer

    Heidekreis (ots) - 06.01.2026 / Mit fast 4 Promille am Steuer Neuenkirchen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße eine 38-jährige Autofahrerin, die zuvor durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die stark schwankende Frau pustete schließlich einen Wert von 3,91 Promille. Die 38-Jährigen musste eine Blutprobe, ihren Führerschein sowie die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren