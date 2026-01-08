Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Auto entwendet; Walsrode: Einbrecher flüchten nach Einbruchsversuch

Heidekreis (ots)

07.01.2026 / Auto entwendet

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten am Mittwoch, in der Zeit von 08:50 Uhr bis 15:00 Uhr, ein schwarzes Auto, das auf einem Parkplatz in der Hindenburgstraße stand. Der gestohlene Ford Galaxy mit HK-Kennzeichen wird höchstwahrscheinlich mit dem Originalschlüssel, den die Anzeigeerstatterin vermutlich zuvor verlor, geführt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

07.01.2026 / Einbrecher flüchten nach Einbruchsversuch

Walsrode: Am Mittwochmittag, gegen 11:30 Uhr, wurde ein 61-Jähriger auf zwei männliche Personen aufmerksam, die gerade versuchten in eine Wohnung in der Prager Straße einzubrechen. Die beiden Täter, zwei schwarz gekleidete Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren, flüchteten daraufhin fußläufig in Richtung der Straße "Hinter dem Friedhof". Einer der Täter, der zudem einen Kinnbart trug, hielt bei der Flucht noch eine Brechstange in der Hand. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

