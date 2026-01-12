Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau/Walsrode: Illegales Glücksspiel

Heidekreis (ots)

12.01.2026 / Illegales Glücksspiel

Soltau/Walsrode: Ermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes durchsuchten am Samstagabend ein Objekt in der Walsroder Innenstadt, das nach Hinweisen aus der Bevölkerung für illegales Glücksspiel genutzt werden soll.

Dabei konnten mehrere Spiel- und Wettautomaten sichergestellt werden, die diesen Tatvorwurf nach ersten Überprüfungen bestätigten. Der 30-jährige Betreiber dieser illegalen Spielhalle konnte nämlich keine behördlichen Erlaubnisse für die Automaten vorweisen, die dafür dringend benötigt werden.

Die sichergestellten Geräte werden nun kriminaltechnisch untersucht und technisch ausgelesen, um unter anderem Rückschlüsse auf die Dauer sowie den Umfang der Nutzung zu ziehen.

In diesem konkreten Fall zeigt sich einmal mehr, wie wichtig Hinweise aus der Bevölkerung für die polizeiliche Arbeit sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell