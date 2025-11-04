Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: 26-Jähriger droht bei Kontrolle mit Handgranate - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein
Paderborn (ots)
Am Montagabend (3. November) hat ein 26-jähriger Mann im Hauptbahnhof Paderborn bei einer Personenkontrolle mit einer Handgranate gedroht.
Die Einsatzkräfte der Bundespolizei befanden sich am Treppenaufgang zu Gleis 2, als der Mann mit einer Zigarette in der Hand an ihnen vorbei ging. Nach der Aufforderung der Beamten, die Zigarette zu löschen, blieb der Mann stehen und pustete einem Beamten den Zigarettenrauch ins Gesicht. Anschließend warf er die Zigarette vor den Einsatzkräften auf den Boden und ging weiter.
Die Polizisten stoppten den Mann, woraufhin dieser angab, eine Handgranate dabei zu haben. Da er gleichzeitig hastig in seine Umhängetasche griff und sich auf dem Bahnsteig noch viele Reisende befanden, brachten die Einsatzkräfte den Mann umgehend zu Boden und fesselten ihn.
Bei der anschließenden Durchsuchung des Kasselers wurde keine Handgranate gefunden.
Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Anschließend erhielt er einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Paderborn.
