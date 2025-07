Polizei Köln

POL-K: 250725-1-K Schlag gegen die Drogenkriminalität in Kalk - Durchsuchungsbeschlüsse in Gaststätten und Wohnung vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagabend (24. Juli) gegen 22 Uhr hat eine Ermittlungsgruppe der Kripo Köln zwei Gaststätten an der Kalk-Mülheimer Straße und eine Wohnung an der Kalker Hauptstraße im Ortsteil Kalk durchsucht. In den Einsatz, der sich gegen vier mutmaßliche Drogendealer (23, 23, 24, 25) richtete, waren auch eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit sowie mehrere Diensthunde eingebunden.

In der Wohnung hielt sich der 24-Jährige Hauptbeschuldigte auf. Die Einsatzkräfte stellten circa 17000 Euro und 3 Mobiltelefone sicher. Einen 23-jährigen Beschuldigten trafen die Polizisten in einer der Gaststätten an und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeipräsidium. Weitere 12 Personen wurden in dieser Bar kontrolliert und eine geringe Menge Marihuana sichergestellt.

Nach umfangreichen Ermittlungen gegen die Tätergruppe, die arbeitsteilig von dem Café aus mit Cannabis, Kokain, Ecstasy und Amphetamin gehandelt haben soll, hatte die Staatsanwaltschaft richterliche Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Die Ermittlungen dauern an. (cg/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell