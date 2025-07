Polizei Köln

POL-K: 250724-2-K Schlägerei zu versuchtem Tötungsdelikt hochgestuft - Tatverdächtiger festgenommen und in Haft

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einem massiven Zusammenstoß zwischen einem 33 Jahre alten Mann und einem ihm bekannten 35-jährigen Kontrahenten im Kölner S-Bahnhof Porz-Wahn am Montag (21. Juli) gegen 12.50 Uhr hat der Jüngere lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. In einem Kiosk sollen die beiden zerstrittenen Männer aufeinandergetroffen sein. Der Ältere habe sich eine Flasche gegriffen und den Geschädigten damit zu Boden gebracht. Ein Notarzt lieferte den schwerverletzten 33-Jährigen in eine Klinik ein, wo er notoperiert wurde. Bei der Auswertung der Bilder aus der Videoüberwachung des Kiosks ergab sich, dass der Verdächtige wiederholt gegen den Kopf des bereits bewusstlos am Boden liegenden 33-Jährigen einwirkte. Am heutigen Donnerstagmorgen (24. Juli) nahm eine eingerichtete Mordkommission den Beschuldigten fest. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Die Ermittlungen dauern an. (cg/sb).

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell