PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Herforst (ots)

Im Zeitraum 23.01.2026 bis 24.01.2026 begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Lindenstraße in Herforst abgestellten Personenkraftwagen der Marke Honda und beschädigte diesen.

Hierbei wurden mutwillig der Außenspiegel und der Scheibenwischer beschädigt.

Die Sachbeschädigung wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Bitburg erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:15

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 21.01.2026 bis 22.01.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Trierer Landstraße in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Audi und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:13

    POL-PDWIL: Sachbeschädigungen an Pkw

    Bernkastel-Kues und Wintrich (ots) - Im Zeitraum 23.01.2026, 21:00 Uhr bis 24.01.2026, 09:30 Uhr, wurde ein in Wintrich abgestellter Pkw durch unbekannte Täter zerkratzt. Der blaufarbene Pkw stand kurz hinter der Einmündung zur Moselstraße, im dortigen Baustellenbereich der B53. Weiter kam es in Bernkastel, in der Straße "Altenwald", im Zeitraum 16.01. bis 20.01.2026 zu einer weiteren Sachbeschädigung. Hier wurde die ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 11:51

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Landscheid (ots) - Am 23.01.2026 gegen 23:18 Uhr befuhr eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich des Eifelkreises Bitburg-Prüm die Landstraße 60 von Landscheid in Richtung Großlittgen. Hier kam sie von der Fahrbahn ab und verunfallte am Straßenrand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, die Fahrzeugführerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Unfall wurde durch die Polizeibeamtinnen und -beamten der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren