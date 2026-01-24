Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landscheid (ots)

Am 23.01.2026 gegen 23:18 Uhr befuhr eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich des Eifelkreises Bitburg-Prüm die Landstraße 60 von Landscheid in Richtung Großlittgen.

Hier kam sie von der Fahrbahn ab und verunfallte am Straßenrand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, die Fahrzeugführerin wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Der Unfall wurde durch die Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine nicht unerhebliche, alkoholbedingte Beeinflussung der 24-Jährigen festgestellt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Das Fahrzeug musste vor Ort abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell