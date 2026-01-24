PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Personenkraftwagen

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 22.01.2026, 23:30 Uhr bis 23.01.2026, 06:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Straße "Dorfer Spitz" in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen und zerkratzten diesen großflächig mittels eines spitzen Gegenstands.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


