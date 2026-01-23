Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von StreetBuddys

Wallscheid (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich nun mitgeteilt wurde, kam es in der Ortslage Wallscheid, im Bereich der Bushaltestelle in der Hauptstraße, zu mehreren Diebstählen. Durch unbekannte Täter wurde sowohl am 24.12.2025 als auch am 21.01.2026 jeweils ein sogenannter "StreetBuddy" entwendet.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell