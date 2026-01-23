Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dunkler SUV flüchtet vor Polizeikontrolle

Bitburg (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026, gegen 23:38 Uhr, befuhr ein dunkler SUV der Marke Audi, Modell Q5, den Kreisverkehr Saarstraße / Südring in Bitburg. Als das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, fuhr dieses mit überhöhter Geschwindigkeit auf die B51 in Fahrtrichtung Prüm auf. Hierbei missachtete der Fahrzeugführer die Anhaltesignale des Streifenwagens und verstieß mehrmals gegen Verkehrsvorschriften. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder von dem Audi gefährdet wurden, insbesondere der Fahrer eines weißen Kombis, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

