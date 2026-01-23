PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Dunkler SUV flüchtet vor Polizeikontrolle

Bitburg (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026, gegen 23:38 Uhr, befuhr ein dunkler SUV der Marke Audi, Modell Q5, den Kreisverkehr Saarstraße / Südring in Bitburg. Als das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, fuhr dieses mit überhöhter Geschwindigkeit auf die B51 in Fahrtrichtung Prüm auf. Hierbei missachtete der Fahrzeugführer die Anhaltesignale des Streifenwagens und verstieß mehrmals gegen Verkehrsvorschriften. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder von dem Audi gefährdet wurden, insbesondere der Fahrer eines weißen Kombis, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/ 9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 22.01.2026 – 06:54

    POL-PDWIL: Unfallflucht geklärt

    Wittlich (ots) - Am 21.01.2026 gegen 11:35 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen den Kurfürstenplatz in Wittlich und kollidierte hier mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde im Bereich der vorderen rechten Ecke beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 06:53

    POL-PDWIL: Diebstahl eines E-Scooters

    Wittlich (ots) - Am 21.01.2026 zwischen 11:40 Uhr und 18:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Straßburgstraße in Wittlich abgestellten E-Scooter. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Wittlich ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 06:52

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 21.01.2026 zwischen 09:00 und 10:25 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Viehmarktparkplatz in der Schloßstraße in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Skoda Fabia mit DAU-Kennzeichen und beschädigte diesen im Bereich der vorderen Stoßstange. Der Unfallverursacher verließ anschließend die ...

    mehr
