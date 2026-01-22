Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines E-Scooters

Wittlich (ots)

Am 21.01.2026 zwischen 11:40 Uhr und 18:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Straßburgstraße in Wittlich abgestellten E-Scooter.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell