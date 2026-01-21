PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Gefährdung des Straßenverkehrs durch riskante Überholmanöver

Minheim (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026 gegen 08:30 Uhr, kam es auf der K53 zwischen Kesten und Minheim zu einer möglichen Verkehrsgefährdung. Durch zwei rasant fahrende PKW sei ein in Richtung Kesten fahrender PKW derart überholt worden, dass eine Verkehrsteilnehmerin im Gegenverkehr eine Gefahrenbremsungen einleiten musste. Aufgrund von Zeugenhinweisen ist davon auszugehen, dass die beiden PKW bereits zuvor mehrere Verkehrsteilnehmer durch ihr Fahrverhalten gefährdet haben könnten. Die Fahrer gefährdeter PKW oder weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

