Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

In den vergangenen Tagen, genauer lässt sich der Unfallzeitraum nicht eingrenzen, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des Fürstenhofs in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten BMW X3 und beschädigten diesen im Bereich der vorderen Stoßstange.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell