Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wittlich (ots)

Am 20.01.2026 gegen 14:10 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einer 44-jährigen Fußgängerin aus der VG Wittlich-Land, welche die Straße überquerte und sich bereits auf der Fahrbahn befand.

Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

