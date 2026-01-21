PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wittlich (ots)

Am 20.01.2026 gegen 14:10 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einer 44-jährigen Fußgängerin aus der VG Wittlich-Land, welche die Straße überquerte und sich bereits auf der Fahrbahn befand.

Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

