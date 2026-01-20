PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl Windkraftanlage Reuth

Wittlich (ots)

Am Freitagabend kam es auf einer Baustelle des Windparks Reuth zu einem Einbruchsdiebstahl. Die Tatzeit dürfte gegen 21:00 Uhr begonnen haben und sich über längere Zeit erstreckt haben. Bislang unbekannte Täter brachen mehrere Bau- und Lagercontainer auf. Dabei wurden zahlreiche hochwertige Werkzeuge sowie Kraftstoff entwendet. Der entstandene Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug, vermutlich einem Transporter mindestens in Sprintergröße, vor Ort waren. Aufgrund der Tatbegehung wird angenommen, dass die Baustelle zuvor ausgespäht wurde. Vor Ort wurden mehrere Tatmittel sowie Spuren aufgefunden und kriminaltechnisch gesichert. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Wittlich geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Windparks Reuth oder auf den umliegenden Zufahrtswegen beobachtet haben, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich zu melden.

Hinweise werden erbeten unter:

Telefon: 06571 95000 E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9500-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

