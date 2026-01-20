Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch und Sachbeschädigung in die Vereinshütte des Angelvereins Arzfeld - die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Arzfeld (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 06.12.2025 und 13.01.2026 kam es zu einem Einbruch in eine Angelhütte des Angelvereins Arzfeld. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe zerstörten. Aus dem Inneren der Hütte wurden mehrere Barhocker sowie alkoholische Getränke entwendet. Darüber hinaus wurde ein Schild von der Außenwand abgerissen und es wurde vor Ort mit Feuerwerkskörpern gezündelt. Der entstandene Gesamtschaden bemisst sich auf etwa 2.500 Euro.

Aufgrund der Vorgehensweise sowie der Art der Tatbeute ist davon auszugehen, dass es sich bei dem oder den Tätern mutmaßlich um Jugendliche handelt.

Am Tatort wurde ein Schlüsselbund (typische Haustürschlüssel), der den Tätern zuzuordnen sein könnte, aufgefunden und sichergestellt. Zudem wurden DNA-Spuren sowie daktyloskopische Spuren gesichert.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Angelhütte beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Die Polizei möchte im vorliegenden Fall noch einen allgemeinen Hinweis zum Jugendstrafverfahren geben: Gerade im Jugendstrafrecht wird in der Justiz gerne von der Möglichkeit des sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs Gebrauch gemacht. Der Täter hat die Gelegenheit, sich selber mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen und den entstandenen Schaden wiedergutzumachen. Ein solcher Ausgleich kann sich strafmildernd auswirken oder sogar zu einem Absehen von einer Strafe führen. Die geschädigte Institution im Vorliegenden Verein ist der ANGELVEREIN ARZFELD E.V. Die Kontaktdaten sind auf der Internetseite der Gemeinde unter www.arzfeld.de/vereine zu entnehmen.

Und noch ein Hinweis in eigener Sache:

Der am Tatort aufgefundene Wohnungsschlüssel kann selbstverständlich bei der Polizeiinspektion Prüm vom Verlierer abgeholt werden - ein Termin zur persönlichen Vorsprache lässt sich dabei sicher einrichten.

