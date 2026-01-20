Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung - mutwillige Beschädigung von zwei Waldhütten

Sellerich (ots)

Im Waldgebiet zwischen der Ortschaft Hontheim bei Sellerich und der L 20, zwischen dem Schwarzen Mann und Buchet, kam es in der Zeit vom 13.01.2026 bis zum 17.01.2026 zu einer Sachbeschädigung von zwei Waldhütten. Diese wurden durch enorme Krafteinwirkung an den Seitenwänden und an den Dächern irreparabel beschädigt. Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen um Hinweise unter 06551/942-0 oder an pipruem@polizei.rlp.de.

