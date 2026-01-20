PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung - mutwillige Beschädigung von zwei Waldhütten

Sellerich (ots)

Im Waldgebiet zwischen der Ortschaft Hontheim bei Sellerich und der L 20, zwischen dem Schwarzen Mann und Buchet, kam es in der Zeit vom 13.01.2026 bis zum 17.01.2026 zu einer Sachbeschädigung von zwei Waldhütten. Diese wurden durch enorme Krafteinwirkung an den Seitenwänden und an den Dächern irreparabel beschädigt. Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen um Hinweise unter 06551/942-0 oder an pipruem@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

