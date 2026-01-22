PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 21.01.2026 zwischen 09:00 und 10:25 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Viehmarktparkplatz in der Schloßstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Skoda Fabia mit DAU-Kennzeichen und beschädigte diesen im Bereich der vorderen Stoßstange.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 11:40

    POL-PDWIL: Gefährdung des Straßenverkehrs durch riskante Überholmanöver

    Minheim (ots) - Am Mittwoch, den 21.01.2026 gegen 08:30 Uhr, kam es auf der K53 zwischen Kesten und Minheim zu einer möglichen Verkehrsgefährdung. Durch zwei rasant fahrende PKW sei ein in Richtung Kesten fahrender PKW derart überholt worden, dass eine Verkehrsteilnehmerin im Gegenverkehr eine Gefahrenbremsungen einleiten musste. Aufgrund von Zeugenhinweisen ist ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:13

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 19.01.2026, 20:00 Uhr bis 20.01.2026, 06:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des Krankenhauses Wittlich und kollidierte hier mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten dunklen Personenkraftwagen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:12

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 20.01.2026 zwischen 09:15 Uhr und 15:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Rommelsbachparkplatz in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Audi Q3 und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren