Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht geklärt

Wittlich (ots)

Am 21.01.2026 gegen 11:35 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen den Kurfürstenplatz in Wittlich und kollidierte hier mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen.

Das Fahrzeug des Geschädigten wurde im Bereich der vorderen rechten Ecke beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Der Vorfall wurde durch zwei aufmerksame Zeugen beobachtet, welche auf die Rückkehr des Geschädigten zu seinem Fahrzeug warteten und ihm ihre Beobachtungen mitteilten.

Aufgrund dieser guten Zeugenhinweise konnte die verantwortliche Fahrzeugführerin durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich ermittelt werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell