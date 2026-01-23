PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit flüchtendem LKW

Oberbettingen (ots)

Am heutigen Freitagmorgen ereignete sich zwischen 06:30 und 07:00 Uhr in der Ortslage von Oberbettingen, Prümer Straße, ein Verkehrsunfall mit flüchtigem LKW. Hierbei befuhr ein PKW-Fahrer die besagte Straße in Fahrtrichtung Hillesheim, als dem Fahrzeugführer besagter LKW entgegenkam. Beim Vorbeifahren sei es zur Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen, wodurch an dem PKW Sachschaden entstand. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt nach der Unfallentstehung einfach fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592-9626-0
E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

