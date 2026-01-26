PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Jünkerath (ots)

In der heutigen Nacht, den 26.01.2026 gegen 04:00 Uhr, ist durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in der Bahnhofstraße in 54584 Jünkerath aufgebrochen worden. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

