PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fehler bei Feierabend löst Polizeieinsatz aus

Oppenheim (ots)

Am 20.01.2026 gegen 23.15 Uhr erschien ein Oppenheimer Bürger auf der Polizeiinspektion in Oppenheim und teilte mit, dass er an einer Tankstelle in der Hafenstraße getankt habe und beim Bezahlen feststellen musste, dass der Verkaufsraum bereits geschlossen war.

Ein Streifenwagen begab sich daraufhin zu der Tankstelle, um weitere Tankvorgänge zu verhindern. Zeitgleich konnte ein Verantwortlicher erreicht werden, der einen Mitarbeiter vorbeischickte, um den Normalbetrieb wieder herzustellen. Dieser Mitarbeiter erschien kurz vor Mitternacht vor Ort und kümmerte sich um alles weitere.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 ? 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren