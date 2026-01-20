Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fehler bei Feierabend löst Polizeieinsatz aus

Oppenheim (ots)

Am 20.01.2026 gegen 23.15 Uhr erschien ein Oppenheimer Bürger auf der Polizeiinspektion in Oppenheim und teilte mit, dass er an einer Tankstelle in der Hafenstraße getankt habe und beim Bezahlen feststellen musste, dass der Verkaufsraum bereits geschlossen war.

Ein Streifenwagen begab sich daraufhin zu der Tankstelle, um weitere Tankvorgänge zu verhindern. Zeitgleich konnte ein Verantwortlicher erreicht werden, der einen Mitarbeiter vorbeischickte, um den Normalbetrieb wieder herzustellen. Dieser Mitarbeiter erschien kurz vor Mitternacht vor Ort und kümmerte sich um alles weitere.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell