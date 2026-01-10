PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht im Dornfelderring in Mommenheim - Zeugen gesucht

Mommenheim (ots)

Am Freitag, den 09.01.2026, kam es gegen 19:32 Uhr im Dornfelderring in Mommenheim, Höhe Hausnummer 5, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Pkw parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Kernerstraße. Ein in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrender Pkw touchierte beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des geparkten Fahrzeugs und verursachte hierbei erheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen mutmaßlich um einen weißen Hyundai-Kleinwagen, der deutliche Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugseite aufweisen dürfte.

Gegen 20:59 Uhr kehrte das Fahrzeug kurzzeitig zur Unfallstelle zurück und entfernte sich erneut. Zu diesem Zeitpunkt kamen dem Pkw im Bereich Kernerstraße/Dornfelderring zwei dunkle Fahrzeuge entgegen, welche in den Dornfelderring einfuhren.

Die Fahrer der beiden dunklen Fahrzeuge sowie Anwohnerinnen und Anwohner, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06131 6534550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 / 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 20:03

    POL-PIOPP: Husky "Max" beendet Schnupperpraktikum

    Neinstein (ots) - Am 02.01.2026 wurde der Polizeiinspektion Oppenheim ein freilaufender Hund in Nierstein gemeldet. Dieser wurde vorerst zur Dienststelle verbracht. Nun wurde sein Schnupperpraktikum beendet, nachdem "Max" durch seinen Besitzer abgeholt wurde. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Oppenheim Telefon: 06131 ? 65 34 550 E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de Website: ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:37

    POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht und Falschfahrer

    Nackenheim / Bodenheim (ots) - Am frühen Morgen des 29.12.2025 zwischen 06:00 und 06:30 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der B9 gemeldet. Der PKW soll auf der Richtungsfahrbahn nach Worms in Fahrtrichtung Mainz gefahren sein. Nachdem die Richtungsfahrbahn kurzzeitig durch die Polizei gesperrt worden war, konnte der PKW mit dem 59-jährigen Fahrer schlussendlich auf einem Tankstellengelände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren