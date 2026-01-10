Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht im Dornfelderring in Mommenheim - Zeugen gesucht

Mommenheim (ots)

Am Freitag, den 09.01.2026, kam es gegen 19:32 Uhr im Dornfelderring in Mommenheim, Höhe Hausnummer 5, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Pkw parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Kernerstraße. Ein in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrender Pkw touchierte beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des geparkten Fahrzeugs und verursachte hierbei erheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen mutmaßlich um einen weißen Hyundai-Kleinwagen, der deutliche Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugseite aufweisen dürfte.

Gegen 20:59 Uhr kehrte das Fahrzeug kurzzeitig zur Unfallstelle zurück und entfernte sich erneut. Zu diesem Zeitpunkt kamen dem Pkw im Bereich Kernerstraße/Dornfelderring zwei dunkle Fahrzeuge entgegen, welche in den Dornfelderring einfuhren.

Die Fahrer der beiden dunklen Fahrzeuge sowie Anwohnerinnen und Anwohner, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06131 6534550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell