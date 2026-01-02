POL-PIOPP: Husky "Max" beendet Schnupperpraktikum
Neinstein (ots)
Am 02.01.2026 wurde der Polizeiinspektion Oppenheim ein freilaufender Hund in Nierstein gemeldet. Dieser wurde vorerst zur Dienststelle verbracht. Nun wurde sein Schnupperpraktikum beendet, nachdem "Max" durch seinen Besitzer abgeholt wurde.
