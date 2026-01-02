POL-PIOPP: Husky "Max" beendet Schnupperpraktikum

Nackenheim / Bodenheim (ots) - Am frühen Morgen des 29.12.2025 zwischen 06:00 und 06:30 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der B9 gemeldet. Der PKW soll auf der Richtungsfahrbahn nach Worms in Fahrtrichtung Mainz gefahren sein. Nachdem die Richtungsfahrbahn kurzzeitig durch die Polizei gesperrt worden war, konnte der PKW mit dem 59-jährigen Fahrer schlussendlich auf einem Tankstellengelände ...

