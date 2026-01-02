PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Husky "Max" beendet Schnupperpraktikum

Neinstein (ots)

Am 02.01.2026 wurde der Polizeiinspektion Oppenheim ein freilaufender Hund in Nierstein gemeldet. Dieser wurde vorerst zur Dienststelle verbracht. Nun wurde sein Schnupperpraktikum beendet, nachdem "Max" durch seinen Besitzer abgeholt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 ? 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 14:37

    POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht und Falschfahrer

    Nackenheim / Bodenheim (ots) - Am frühen Morgen des 29.12.2025 zwischen 06:00 und 06:30 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der B9 gemeldet. Der PKW soll auf der Richtungsfahrbahn nach Worms in Fahrtrichtung Mainz gefahren sein. Nachdem die Richtungsfahrbahn kurzzeitig durch die Polizei gesperrt worden war, konnte der PKW mit dem 59-jährigen Fahrer schlussendlich auf einem Tankstellengelände ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 14:23

    POL-PIOPP: Fahrzeugbrand - Am Markt

    Oppenheim (ots) - Am 19.12.2025, gegen 10:50 Uhr, geriet ein in der Straße "Am Markt" in Oppenheim abgestellter PKW aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Durch die intensive Hitzeentwicklung und die Nähe zu einem angrenzenden Gebäude entstand Sachschaden an der Fassade sowie an einem Fenster des Gebäudes. Der PKW erlitt vermutlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren