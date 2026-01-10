Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Felsbruch auf der L431

Nackenheim (ots)

Am Abend des 10.01.2025 gegen 19:30 Uhr werden der Polizei mehrere große Felsbrocken auf der L431 zwischen Nackenheim und dem Bahnübergang B9 gemeldet. Vor Ort können zwei jeweils mehrere Hundert Kilo schwere Felsbrocken auf der Straße festgestellt werden. In Absprache zwischen Feuerwehr, Ortsgemeinde Bodenheim, Landesbetrieb Mobilität und der Polizei wird die L431 daher bis auf weiteres für jeglichen Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Abfahrt von der B9 und der Ortsausgang Nackenheim sind gesperrt. Auch eine Durchfahrt aus dem Kiliansweg auf die L431 ist nicht möglich.

Es wird nochmals daraufhin hingewiesen, dass weitere Felsbrüche nicht ausgeschlossen werden können und in dem Gefahrenbereich Lebensgefahr besteht.

