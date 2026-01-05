PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erneut queersensible Anzeigenaufnahme in der "Alten Bürger"

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bietet einmal monatlich eine queersensible Anzeigenaufnahme in geschützten Räumen in Bremerhaven-Mitte an.

Nächster Termin ist der kommende Mittwoch, 7. Januar, von 13.30 bis 16 Uhr. Die Sprechstunde findet stets am ersten Mittwoch des Monats in der afz-Quartiersmeisterei "Alte Bürger", Bürgermeister-Smidt-Straße 190, statt.

Hier können sich von queerfeindlicher Gewalt betroffene Personen auch beraten oder an Hilfestellen vermitteln lassen - eine Strafanzeige hierfür ist keine Voraussetzung. Das Angebot soll auch diejenigen ermutigen, die Zeug:innen von Queerfeindlichkeit wurden und diese zur Anzeige bringen möchten. Wichtig: In Notfällen wählen Sie bitte jederzeit den Notruf 110!

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:16

    POL-Bremerhaven: Einbruch in Postfiliale: Polizei fasst Täter

    Bremerhaven (ots) - Eine couragierte Zeugin bemerkte in Bremerhaven-Leherheide am frühen Freitagmorgen, 2. Januar, gegen 5.15 Uhr, zwei schwarz gekleidete Personen, die offenbar versuchten, in eine Postbankfiliale in der Langener Landstraße einzubrechen. Ohne zu zögern, informierte sie die Polizei. Die Einsatzkräfte rückten sofort mit mehreren Streifenwagen aus und eilten aus verschiedenen Richtungen zum Tatort. Als ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:36

    POL-Bremerhaven: Diebe steigen über Leiter in Haus ein

    Bremerhaven (ots) - Im Schierholzgebiet in Bremerhaven-Lehe wurde über den Jahreswechsel in ein Einfamilienhaus in der Kattowitzer Straße eingebrochen. Der Eigentümer verließ das Haus bereits am Mittwochnachmittag, 31. Dezember, gegen 14.30 Uhr, und stellte bei seiner Rückkehr am 1. Januar um 15.00 Uhr fest, dass das gesamte Haus durchwühlt wurde. Erste Erkenntnissen zufolge gelangten die unbekannten Täter ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 12:16

    POL-Bremerhaven: Silvesternacht 2025 - Polizei zieht erstes Fazit

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven hat in der vergangenen Nacht zahlreiche silvestertypische Einsätze wahrgenommen und anlassbezogene Verstöße festgestellt. Nach den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren lag ein örtlicher Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen erneut im Stadtteil Leherheide. Bereits in den frühen Abendstunden wurde das Revier Leherheide sowie die dort bereitgestellten Funkstreifenwagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren