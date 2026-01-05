PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Postfiliale: Polizei fasst Täter

Bremerhaven (ots)

Eine couragierte Zeugin bemerkte in Bremerhaven-Leherheide am frühen Freitagmorgen, 2. Januar, gegen 5.15 Uhr, zwei schwarz gekleidete Personen, die offenbar versuchten, in eine Postbankfiliale in der Langener Landstraße einzubrechen. Ohne zu zögern, informierte sie die Polizei. Die Einsatzkräfte rückten sofort mit mehreren Streifenwagen aus und eilten aus verschiedenen Richtungen zum Tatort. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten die beiden Täter. Kurz darauf konnten die Beamten die Einbrecher jedoch in der Parkstraße stellen und festnehmen. Sie hatten die mutmaßliche Beute noch bei sich, darunter Wechselgeld und E-Zigaretten. Die beiden 14 und 17 Jahre alten Jugendlichen wurden für weitere Maßnahmen in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

