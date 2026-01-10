POL-PIOPP: Hündin auf Erkundungstour in der Oppenheimer Neustadt
Oppenheim (ots)
Durch Anwohner diverser Straßen in der Oppenheimer Neustadt wurde eine freilaufende Hündin gemeldet.
2 Streifenwagen der Oppenheimer Polizei konnten den Hund einfangen und mit einer Leine sichern.
Der Hund befindet sich aktuell auf der Dienststelle und wartet dort auf seine/n Besitzer/in.
