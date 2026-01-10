PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Hündin auf Erkundungstour in der Oppenheimer Neustadt

POL-PIOPP: Hündin auf Erkundungstour in der Oppenheimer Neustadt
  • Bild-Infos
  • Download

Oppenheim (ots)

Durch Anwohner diverser Straßen in der Oppenheimer Neustadt wurde eine freilaufende Hündin gemeldet.

2 Streifenwagen der Oppenheimer Polizei konnten den Hund einfangen und mit einer Leine sichern.

Der Hund befindet sich aktuell auf der Dienststelle und wartet dort auf seine/n Besitzer/in.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 ? 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 00:44

    POL-PIOPP: Unfallflucht im Dornfelderring in Mommenheim - Zeugen gesucht

    Mommenheim (ots) - Am Freitag, den 09.01.2026, kam es gegen 19:32 Uhr im Dornfelderring in Mommenheim, Höhe Hausnummer 5, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Kernerstraße. Ein in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrender Pkw touchierte beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des geparkten Fahrzeugs ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 20:03

    POL-PIOPP: Husky "Max" beendet Schnupperpraktikum

    Neinstein (ots) - Am 02.01.2026 wurde der Polizeiinspektion Oppenheim ein freilaufender Hund in Nierstein gemeldet. Dieser wurde vorerst zur Dienststelle verbracht. Nun wurde sein Schnupperpraktikum beendet, nachdem "Max" durch seinen Besitzer abgeholt wurde. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Oppenheim Telefon: 06131 ? 65 34 550 E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de Website: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren