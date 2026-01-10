Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Hündin auf Erkundungstour in der Oppenheimer Neustadt

Oppenheim (ots)

Durch Anwohner diverser Straßen in der Oppenheimer Neustadt wurde eine freilaufende Hündin gemeldet.

2 Streifenwagen der Oppenheimer Polizei konnten den Hund einfangen und mit einer Leine sichern.

Der Hund befindet sich aktuell auf der Dienststelle und wartet dort auf seine/n Besitzer/in.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell