Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Produktionshalle

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Gutenbergstraße;

Tatzeit: 23.06.2025, zwischen 00.30 Uhr und 00.50 Uhr;

In eine Produktionshalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Gutenbergstraße in Vreden. In der Nacht zu Sonntag, gegen 00.30 Uhr und 00.50 Uhr, machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster und einem Zufahrtstor zu schaffen und gelangten so in das Innere der Halle. Die Unbekannten packten mehrere Kupferstücke in Kisten und stellten diese zum Abtransport bereit. Bei der Tat wurden sie durch Mitarbeiter der Firma gestört und flüchteten ohne Beute.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell