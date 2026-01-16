PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

Arnsberg (ots)

Am gestrigen späten Nachmittag um 17:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Arnsberger Straße/ Wagenbergstraße in Arnsberg-Hüsten zu einem Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Frau aus Arnsberg befuhr mit ihrem Auto die Arnsberger Straße aus Bruchhausen kommend in Richtung Hüsten. Sie bog anschließend nach rechts in die Wagenbergstraße ab. Zeitgleich näherte sich aus derselben Fahrtrichtung ein Fahrradfahrer, welcher den Fußgängerüberweg im Einmündungsbereich überquerte. Es kam zum Zusammenstoß und der unbekannte Mann daraufhin zu Fall. Er beschwerte sich lautstark und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der unbekannte Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Männlich
   -	Ca. 16- 18 Jahre alt
   -	Ca. 175 cm groß
   -	Dunkle Haare
   -	Normale Statur
   -	Ausländischer Phänotyp
   -	Sprach deutsch mit leichtem Akzent
   -	Trug keinen Schutzhelm

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

