Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Sundern

Sundern (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 01:00 Uhr in der Straße Kalmecke in Sundern zu einem versuchten Einbruch in eine Firma für Drehtechnik. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Zeitgleich löste die Alarmanlage aus. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

