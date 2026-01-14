PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Kaufhaus in der Ruhrstraße

Meschede (ots)

Am 13.01.2026 um 23:15 Uhr bemerkte ein 45-jähriger Mann, wie jemand versuchte, mit einer Fahrradsattelstange die Haupteingangstür eines Kaufhauses in der Mescheder Fußgängerzone aufzubrechen. Der 45-jährige Zeuge hatte nicht den Eindruck, dass der Tatverdächtige wusste, was er da tat. Er sprach ihn an und stellte fest, dass der Mann offenbar stark verwirrt war. Der mutmaßliche Einbrecher fragte den Zeugen nach Zigaretten und erhielt auch zwei Zigaretten. Der Zeuge ging ein paar Meter weiter, von wo aus er die Polizei alarmierte und den Tatverdächtigen beobachtete. Der machte sich weiter an der Eingangstür zu schaffen. Weil er eine dicke Fahrradsattelstange benutzte, blieb sein Vorhaben erfolglos. Er bemerkte den Zeugen, ging zu ihm und stellte sich friedlich neben ihn. Die eintreffenden Polizeibeamten überprüften den Tatverdächtigen und stellten fest, dass der 22-jährige Mann aus einer psychiatrischen Einrichtung stammte, die er ohne Absprache verlassen hatte. Er wurde in Gewahrsam genommen und kehrte in die Einrichtung zurück. An der Eingangstür des Kaufhauses entstand leichter Sachschaden durch Kratzer an den Metallschienen und auf dem Türglas.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

