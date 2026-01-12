Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallbeteiligter gesucht

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag, den 08.01.2026, um 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Lange Wende in Neheim. Eine 74-jährige Frau es Ense befuhr die Straße in Fahrtrichtung Goethestraße. Ein vorausfahrendes Auto hielt plötzlich an, weshalb die 74-Jährige kurzzeitig nach links in den Gegenverkehr ausweichen musste, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Unmittelbar danach scherte sie wieder nach rechts ein. Zeitgleich kam der Frau ein Bus entgegen. Sie konnte ein Geräusch wahrnehmen, brachte dieses jedoch zunächst mit einem Überfahren einer Eisschicht auf der Fahrbahn in Zusammenhang. Einen Tag später stellte sie einen Schaden an ihrem rechten Außenspiegel fest. Demnach wird nun ein Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug auf der Langen Wende angenommen. Der weitere Unfallbeteiligte ist bislang unbekannt, weshalb die Polizei um entsprechende Hinweise bittet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

