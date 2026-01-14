PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in der Leipziger Straße

Winterberg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Am 13.01.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 16:30 Uhr und 22:15 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Leipziger Straße in Winterberg. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter 02981-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

