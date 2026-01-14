POL-HSK: Einbruch in der Leipziger Straße

Arnsberg (ots) - Am Donnerstag, den 08.01.2026, um 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Lange Wende in Neheim. Eine 74-jährige Frau es Ense befuhr die Straße in Fahrtrichtung Goethestraße. Ein vorausfahrendes Auto hielt plötzlich an, weshalb die 74-Jährige kurzzeitig nach links in den Gegenverkehr ausweichen musste, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Unmittelbar danach scherte sie wieder nach rechts ein. Zeitgleich kam der Frau ein Bus entgegen. ...

