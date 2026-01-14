Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in der Leipziger Straße
Winterberg (ots)
Unbekannte Täter entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Am 13.01.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 16:30 Uhr und 22:15 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Leipziger Straße in Winterberg. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter 02981-90200 zu melden.
