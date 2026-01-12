PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 27-jähriger Mann in Alt-Arnsberg ausgeraubt

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 17:30 Uhr befand sich ein 27-jähriger Mann aus Arnsberg in der Straße Birkenpfad in Alt-Arnsberg, um spazieren zu gehen. Auf einmal begegnete er zwei bislang unbekannten Tätern. Diese näherten sich ihm und forderten ihn zur Herausgabe seines Handys und seiner Geldbörse auf. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei verlor der 27-jährige Arnsberger sein Handy aus der Tasche. Einer der beiden unbekannten Täter nahm es an sich. Beide flüchteten zu Fuß in Richtung der Straße Am Hellefelder Bach bzw. Schneeglöckchenweg. Der Geschädigte konnte die unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

Täter A

   -	Männlich
   -	Ca. 30 Jahre alt
   -	Ca. 170 cm groß
   -	Schanke Statur
   -	Graue Winterjacke mit getragener Kapuze
   -	Blaue Jeans mit verwaschener Optik
   -	Schwarze Sport-Sneaker

Täter B

   -	Männlich
   -	Ca. 30 Jahre alt
   -	Ca. 180 cm groß
   -	Kräftige Statur
   -	Schwarze Bomberjacke
   -	Schwarze Hose

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

