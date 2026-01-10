PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Brilon (ots)

Der 23j. Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Gartenstraße in Brilon und übersah ein von rechts auf den Fußgängerüberweg tretendes 3j.Kind. Das Kind wurde durch den PKW seitlich getroffen, flog einige Meter durch die Luft und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Das Kind wurde dabei schwerverletzt und anschließend mittels RTH in das Karolinen Hospital Hüsten verbracht. Der Fahrzeugführer unverletzt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 09:38

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in ein Geschäft

    Olsberg (ots) - Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 06.01.2026, 18:05 Uhr bis 07.01.2026, 8:07 Uhr in ein Geschäft in der Ruhrstraße ein. Am Hintereingang des Geschäftes konnten Einbruchsspuren festgestellt werden. Ob der oder die Täter tatsächlich auch im Objekt gewesen sind, ist bislang unklar. Nach erster Einschätzung soll nichts entwendet worden sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 08:52

    POL-HSK: Spaziergänger wird von Hund gebissen

    Winterberg (ots) - Am 07.01.2026 soll ein 73-jähriger Spaziergänger gegen 16:40 Uhr in einem Winterberger Ortsteil von einem Hund angefallen worden sein. Bei dem Hund soll es sich dem Aussehen nach um einen belgischen Schäferhund gehandelt haben. Dieser soll dem 73-Jährigen, welcher über einen Geheweg lief, trotz Leine in das linke Bein gebissen haben. Als die Hundehalterin hinzu kam, soll es zu wechselseitigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren