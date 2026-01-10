Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Brilon (ots)
Der 23j. Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Gartenstraße in Brilon und übersah ein von rechts auf den Fußgängerüberweg tretendes 3j.Kind. Das Kind wurde durch den PKW seitlich getroffen, flog einige Meter durch die Luft und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Das Kind wurde dabei schwerverletzt und anschließend mittels RTH in das Karolinen Hospital Hüsten verbracht. Der Fahrzeugführer unverletzt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell