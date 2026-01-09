Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbekannte Täter sprühen 70-jährigem Mann Pfefferspray in das Gesicht und rauben ihn aus

Marsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag erschien ein 70-jähriger Mann aus Marsberg auf der dortigen Polizeiwache. Er gab an, von zwei bislang unbekannten Tätern in der Straße Glindeplatz mit Pfefferspray angegriffen worden zu sein. Anschließend rissen die unbekannten Täter die Umhängetasche des 70-Jährigen vom Körper. Darin hat sich unter anderem sein Mobiltelefon befunden. Sie flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis. Der Geschädigte konnte bezüglich der unbekannten Täter lediglich angeben, dass sie dunkelhäutig und ausländischen Phänotyps waren. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992- 90200- 3711 in Verbindung zu setzen.

