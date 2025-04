Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots)

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche, um überhöhter Geschwindigkeit entgegenzuwirken und diese zu verhindern. Am 8. April wurden deshalb zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Zunächst wurde zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr der Verkehr in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim gemessen. Hierbei konnten insgesamt 20 Verstöße geahndet werden, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug mit 56 km/h, bei erlaubten 30 km/h unterwegs war.

Im Anschluss an diese Kontrolle wurde die Geschwindigkeit des Verkehrs in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim kontrolliert. Zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr konnten bei mäßigem Verkehrsaufkommen 21 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug mit 52 km/h unterwegs war. Auch an dieser Stelle gilt eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Überhöhte Geschwindigkeit ist eine Hauptunfallursache, weshalb der Verkehrsüberwachung mittels Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen eine zentrale Bedeutung zukommt. Im Hinblick auf die Sicherheit im Straßenverkehr finden diese Kontrollen deshalb das ganze Jahr über statt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell